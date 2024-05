Indonésie : Des parlementaires sénégalais jouent leur partition au Forum mondial de l'Eau

Le Caucus Wash Parlementaire Eau, Hygiène et Assainissement a pris part au Forum Mondial de l'Eau qui s’est tenu en Indonésie( Bali).









Des parlementaires du monde entier se sont retrouvés pour se mobiliser sur la problématique de l’Eau et l’Assainissement.









Le parlementaire est le porte-parole des communautés et la diplomatie parlementaire a un rôle important à jouer dans l’hydro diplomatie.





Un cadre a été mis en place par des parlementaires issus de différents pays pour agir ensemble, bâtir ensemble des synergies.Les parlementaires du monde ont appelé à une participation plus active pour trouver des solutions.









L’Alliance Internationale pour la Sécurité de l’Eau et l’Assainissement a été créée pour mettre l’accent sur comment améliorer les acquis pour plus d’eau propre, l’accès inclusif et équitable à l’eau et à l’assainissement mais aussi pour la paix et le développement avec la diplomatie parlementaire.









Le Caucus Wash Parlementaire Eau, Hygiène Assainissement remercie ses partenaires notamment le Ministère des Finances, le Ministère de l’Hydraulique et l’Assainissement et l’Agence Sénégalaise pour la Promotion Touristique, qui ont permis sa participation à ce grand rendez vous.