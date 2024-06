Inondations dans le sud de la Chine : le bilan grimpe à 38 morts

Le bilan des pluies diluviennes et des inondations qui ont touché cette semaine la province de Guangdong, dans le sud de la Chine, s'est alourdi à 38 morts, a rapporté vendredi un média d'Etat.







Deux personnes sont en outre portées disparues, a ajouté, à la mi-journée, la chaîne de télévision publique CCTV, précisant qu'"en raison de la gravité de la catastrophe, la recherche et le sauvetage des personnes prises au piège sont difficiles et prennent du temps".





Plus de 55.000 personnes ont au total été affectées par ces fortes précipitations, selon CCTV.





Elles ont provoqué des glissements de terrain et des inondations tout au long de la semaine, détruisant des milliers de maisons et de très nombreuses routes, selon la même source.





Des inondations "centennales... (ou) les plus importantes depuis le début des relevés" se sont produites dans certaines zones, a souligné CCTV.





Un précédent bilan des autorités, jeudi, faisait état de neuf personnes ayant péri dans ces inondations.





La Chine souffre localement cette année de conditions météorologiques extrêmes, un phénomène de plus en plus courant avec le changement climatique, dont les émissions de gaz à effet de serre sont l'une des principales causes, expliquent des scientifiques. Or ce pays en est le premier émetteur mondial.