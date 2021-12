Inondations en France: lente décrue dans le Sud-Ouest, repassé en vigilance orange

Des Inondations en France

Une lente décrue des gaves, ces torrents des Pyrénées, et rivières, sortis de leur lit depuis la veille, commençait à s'amorcer samedi matin dans les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes (sud-ouest de la France), repassés en vigilance orange par Météo France.

Dans le Sud-Ouest, "une vigilance ‘Crues’ est en cours (...) pour le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, de niveau orange pour le Bec du Gave de Peyrehorade à Bayonne", écrit Météo France dans son bulletin de 10h00.

"Les niveaux de débordements dommageables sont toujours observés sur la confluence Adour-Nive, le Bec du Gave, le Gave d'Oloron, l'Arros-Bouès et l'Adour amont, mais les décrues sont en cours sur ces tronçons", abonde le réseau de surveillance Vigicrues dans son dernier bulletin de la matinée.





A Peyrehorade, dans les Landes, où l'eau est montée jusqu'à 5,52 mètres, la décrue est "très lente", constate le maire, Didier Sakellarides.





"D'habitude l'eau descend rapidement d'au moins un mètre, là on n'a perdu que 15 centimètres en 12 heures. Ce n'est pas beaucoup", ajoute-t-il, conseillant à ses administrés de "ne pas regagner leurs habitations dans les heures qui viennent".

Une dizaine de personnes ont été hébergées la nuit dernière dans un centre d'accueil de cette même commune, encadré par la Croix Rouge.





Par ailleurs, une quarantaine de routes étaient encore fermées à la circulation samedi matin dans le département.





Dans les Pyrénées-Atlantiques, "on a une accalmie météorologique certaine", assure de son côté le secrétaire général de la préfecture, Eddie Bouttera, à l'AFP.





La Nive à Bayonne a perdu un mètre

"On a passé le pire des crues. La Nive à Bayonne a perdu un mètre, c'est important", détaille-t-il.





La mairie de Bayonne reste en alerte. "Les choses se sont apaisées, mais on est aussi tributaire des coefficients des marées et on pourrait encore avoir un petit épisode de crue supplémentaire", fait savoir à l'AFP l'édile Jean-René Etchegaray.





Dans ce département, 150 évacuations ont été effectuées ces dernières 36 heures, dont une vingtaine de sauvetages, selon la préfecture. Aucune victime n'est à déplorer.





L’armée mobilisée dans le nord de l’Espagne, un mort en Navarre

Les forces armées espagnoles ont été mobilisées pour venir en aide aux victimes des inondations dans le nord de l’Espagne. Il a en effet été demandé à l’armée d’envoyer une unité dans les zones inondées le long de l’Ebre dans la région d’Aragon, signalent les autorités.





Dans la région voisine de Navarre, de graves inondations ont également eu lieu à la suite de fortes pluies et de la fonte des neiges et de la glace. Des maisons et des voitures se sont retrouvées sous eaux. Une personne est morte lorsqu’un glissement de terrain a provoqué l’effondrement d’un toit.