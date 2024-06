INSÉCURITÉ : EN FRANCE, UN CAMBRIOLAGE EST RECENSÉ TOUTES LES TROIS MINUTES

Lors des 12 derniers mois, plus de 220.000 cambriolages ont été recensés en France par le ministère de l'Intérieur, soit un toutes les trois minutes. Une hausse de 14 % par rapport à 2022 qui inquiète à l'approche des Jeux olympiques.







Une augmentation conséquente. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les vols avec effraction augmentent en France. Une hausse de 14 % entre 2022 et 2024, avec plus de 220.000 cambriolages sur les 12 derniers mois, soit 600 cambriolages par jour et un cambriolage toutes les trois minutes.





«C'est un truc préoccupant. Quand on laisse son logement pour aller travailler, c'est quand même assez stressant de rentrer le soir et de retrouver potentiellement son logement sens dessus dessous», a expliqué un riverain à CNEWS.





UNE HAUSSE DES CAMBRIOLAGES LORS DES JO ?





Évidemment, la période des grandes vacances d'été est la plus propice pour les malfrats. Ainsi, un quart des interventions pour cambriolage ont lieu entre juin et juillet, contre 20% dans les autres pays européens. En 2024, la France vivra un été particulier, puisqu'elle organise les Jeux olympiques de Paris. Cette période fera l'objet d'une surveillance particulière, puisque les habitants risquent de fuir la capitale et de laisser leur logement libre.

Pour contrer les cambrioleurs, les forces de l'ordre se préparent. Le dispositif de police et de gendarmerie «Tranquilité vacances» permet de prévenir les éventuels cambriolages des logements. Les forces de l'ordre veillent sur les logements des individus qui en ont fait la demande pendant leurs absences prolongées.





Pour s'inscrire, il faut se rendre sur le site Service Public, et faire une démarche en ligne : «Les services de police ou de gendarmerie se chargent alors de surveiller votre logement. Des patrouilles sont organisées pour passer aux abords de votre domicile», est-il expliqué sur le site.