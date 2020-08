Instagram inaugure une nouvelle fonctionnalité... très similaire à TikTok

Une nouvelle fonctionnalite de Instagram ressemblant à Tik Tok

Facebook se donne un coup de jeune avec le lancement de Reels, nouvelle fonctionnalité de vidéos courtes et amusantes sur Instagram, qui ressemble en tous points à TikTok, la jeune appli qui a conquis les jeunes et que Donald Trump menace de bannir.

Avec Reels, comme sur TikTok, les vidéos sont destinées à être partagées et découvertes au-delà du cercle de contacts, "offrant à chacun la chance de devenir un créateur sur Instagram et de toucher des nouveaux publics sur la scène globale", explique le communiqué du géant des réseaux sociaux.





Disponible dans 50 pays

Testée depuis novembre au Brésil, et depuis juin en France et en Allemagne, le nouveau format apparaît mercredi dans 50 pays, des États-Unis à l'Inde en passant par le Royaume-Uni, le Japon ou l'Australie. Toujours pas en Belgique, manifestement. Un nouvel onglet sera disponible dans Instagram, et permettra d'ajouter des effets visuels de réalité augmentée, de la musique synchronisée ou des transitions à des vidéos de 15 secondes, enregistrées avec le smartphone.





Même principe que TikTok

Le principe est le même que pour TikTok. Lancée à l'international il y a deux ans, la plateforme chinoise a construit son succès sur ces clips décalés, généralement musicaux ou humoristiques. "Nous n'étions pas les premiers à créer des flux d'actualités, nous n'étions pas les premiers à créer des Stories, nous ne sommes assurément pas les premiers à créer des vidéos de courte durée", a reconnu en juin auprès de l'AFP Vishal Shah, le directeur du produit Instagram. Parmi les sources d'inspiration, il a également cité Snapchat et Vine.





L'entreprise cherche aussi une "nouvelle génération de créateurs", à même de renouveler sa base d'utilisateurs.





Popularité et politique





Avec sa famille d'applications (Facebook, Instagram et les messageries Messenger et WhatsApp), le géant californien touche 3,14 milliards d'individus tous les mois. Les plateformes sociales sont en compétition pour les utilisateurs et le temps qu'ils y passent. Leur modèle économique repose en effet sur les données personnelles, qui servent à établir des profils de consommateurs et à vendre des publicités ultra ciblées à grande échelle.





Facebook toujours à l’affût

Facebook est donc toujours l'affût des dernières tendances de ce secteur en ébullition, où les plus jeunes, notamment, adoptent rapidement des nouveaux concepts originaux. En 2012, la société a racheté Instagram, pour un milliard de dollars. Elle a ensuite largement monétisé son audience, ajoutant publicités et autres contenus sponsorisés sur l'application.





Abus de position dominante?

Cette acquisition est aujourd'hui dans le collimateur de certains élus américains, qui y voient un abus de position dominante. David Cicilline, représentant démocrate et membre de la commission judiciaire, considère notamment que les grandes entreprises technologiques ont "trop de pouvoir" et que certaines devraient être "scindées".





TikTok au coeur des tensions