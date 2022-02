Invasion en Ukraine : La Russie prête à négocier si...

Poutine pret à des négociation

Après avoir déclaré la guerre à l'Ukraine, la Russie est prête à des négociations avec l'Ukraine. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a déclaré à Moscou, ce vendredi : "Nous sommes prêts à des négociations, à n'importe quel moment, dès que les forces armées ukrainiennes entendront notre appel et déposeront les armes".





D'après le ministre russe des Affaires étrangères, l'objectif de cette invasion russe contre l'Ukraine était de "libérer les Ukrainiens de l'oppression", laissant entendre que Moscou comptait renverser le pouvoir en place.





"Le président (Vladimir) Poutine a pris la décision de cette opération militaire spéciale de démilitarisation et de dénazification de l'Ukraine pour que, libérés de cette oppression, les Ukrainiens puissent librement choisir leur avenir", a-t-il expliqué.