Irak: 10 combattants tués dans des attaques du groupe État islamique

En Irak, au moins dix combattants irakiens ont été tués ce samedi par des jihadistes du groupe État islamique. Ils appartenaient aux Forces de mobilisation populaire, une coalition paramilitaire récemment intégrée aux forces de sécurité. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis des mois. Dans un contexte de crise et d'instabilité, plusieurs experts craignent une résurgence du groupe.







Cela faisait des mois que le groupe État islamique n'avait pas coordonné une telle attaque. Ce samedi, à moins 200 kilomètres au nord de Bagdad, des jihadistes ont pris pour cible un check-point de paramilitaires irakiens.





Des renforts ont été envoyés, mais une bombe a alors visé leur convoi, et à quelques kilomètres, d'autres tirs avaient lieu, dans la même province, là encore lancés par le groupe jihadiste. Au total, dix paramilitaires irakiens ont été tués.





Ces assauts meurtriers font craindre en Irak une résurgence du groupe, dont l'activité a significativement augmenté au cours du dernier mois. La semaine dernière déjà, le groupuscule avait revendiqué une attaque en plein centre de Kirkouk, au nord du pays.





Les experts tirent la sonnette d'alarme, car cela faisait longtemps que ces nouvelles incursions n'avaient pas été si nombreuses et coordonnées. Les jihadistes profiteraient-ils de l'instabilité qui s'installe en Irak ? La crise politique et sociale que traverse le pays depuis octobre s'est doublée d'une crise sanitaire et économique, avec le coronavirus et l'effondrement du cours du pétrole. Autant de failles dont pourraient bien profiter les jihadistes.









« La première attaque a eu lieu dans une région appelée Mukeshifah, située à mi-chemin entre les villes de Samarra et de Tikrit au nord de Bagdad. Plus de vingt personnes ont été tuées, et il y aurait près d’une trentaine de blessés. Bagdad a envoyé des renforts et il y a eu des accrochages entre nos forces armées et les terroristes. Les affrontements se sont poursuivis toute la journée de samedi. Les terroristes qui ont perpétré ces attaques sont des membres de Daech. Daech a d’ailleurs reconnu sur un site internet avoir mené plusieurs offensives contre l’armée irakienne et les miliciens du Hachd Al Chaabi. Mais nos troupes ont riposté rapidement. »