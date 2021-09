Irak : le géant français TotalEnergies signe un contrat pour 27 milliards de dollars

TotalEnergies investira 27 milliards de dollars dans le pétrole, le gaz et le solaire en Irak après la signature d'un contrat avec les autorités du pays (Image d'illustration). © CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

Le géant du pétrole TotalEnergies a signé ce dimanche 5 septembre un contrat pour 27 milliards de dollars d'investissements en Irak. C'est ce qu'a annoncé le ministre irakien du Pétrole à l'issue de la cérémonie de signature à Bagdad, en présence du PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné.





C'est ce qu'on appelle un contrat colossal. 27 milliards de dollars. C'est tout simplement le plus gros investissement d'une entreprise occidentale en Irak selon le ministre irakien du Pétrole. Et c'est donc l'entreprise française TotalEnergies qui décroche cette palme.





Pétrole, gaz et solaire





L'objectif de cet accord est de stimuler la production de pétrole et de gaz. Très concrètement, cet argent devrait permettre d'acheminer de l'eau, nécessaire pour extraire du pétrole. Il devrait également favoriser l'extraction et l'exploitation de gaz dans le sud de l'Irak, et enfin permettre la construction d'un champ de panneaux solaires dans le pays.