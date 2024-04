Iran: des drones ont été abattus mais pas "d'attaque par missile jusqu'à présent" (autorités)

Plusieurs drones ont été "abattus avec succès" par la défense aérienne iranienne tôt vendredi, mais il n'y a pas d'informations concernant une possible attaque menée à l'aide de missiles "jusqu'à présent", a déclaré le porte-parole de l'agence iranienne de l'espace.



"A cette heure, il n'y a pas eu d'attaque aérienne en dehors d'Ispahan et dans d'autres régions du pays", a indiqué Hossein Dalirian dans un message posté sur X, après des informations d'une télévision américaine faisant état d'une attaque d'Israël contre l'Iran.



"Plusieurs micro-véhicules aériens ont été abattus avec succès par la défense aérienne du pays, il n'y a jusqu'à présent aucune documentation d'une attaque de missile", a-t-il précisé.



L'agence Fars a rapporté que trois explosions avaient été entendues tôt dimanche près de la base aérienne Shekari de l'armée iranienne dans le nord-ouest de la ville d'Ispahan (centre).



Elle a précisé que les vitres de plusieurs bâtiments administratifs de la base avaient été brisées.



Les vols commerciaux ont été suspendus à partir et à destination de plusieurs aéroports, selon l'agence Mehr, qui cite des autorités aéroportuaires.



Les deux aéroports de la capitale Téhéran ont été fermés au moins jusqu'au milieu de la matinée.