Iran: la Russie dénonce des frappes israéliennes "inacceptables" et s'inquiète de "l'escalade"

La Russie a dénoncé vendredi les frappes menées par Israël sur des sites nucléaires et militaires en Iran, estimant qu'elles étaient "inacceptables" et qu'elles conduisaient à une "dangereuse escalade des tensions" au Moyen-Orient.





"Les frappes militaires non provoquées contre un Etat membre souverain de l'ONU, ses citoyens, des villes pacifiques endormies et des installations nucléaires et énergétiques sont absolument inacceptables", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.





Moscou a également accusé Israël d'avoir fait preuve de "cynisme" en menant ces frappes "à la veille d'une nouvelle série de contacts indirects entre les représentants de l'Iran et des Etats-Unis".





"Ainsi, les efforts multilatéraux déployés avec beaucoup de peine pour réduire la confrontation et trouver des solutions (...) ont été sapés et rejetés", a poursuivi le ministère russe.





Il a reproché à Israël d'avoir fait "un choix délibéré en faveur d'une nouvelle escalade des tensions", accusant aussi les Occidentaux d'avoir "provoqué une hystérie anti-iranienne" au sein des institutions internationales.





"Le règlement de la question du programme nucléaire iranien ne peut se faire par la force militaire et ne peut être atteint que par des moyens pacifiques, politiques et diplomatiques", a encore ajouté Moscou.





Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a de son côté fait part de sa "préoccupation" et condamné "la forte escalade des tensions", précisant que le président Vladimir Poutine était "informé en temps réel" des événements.





L'ambassade russe en Israël et celle en Iran ont recommandé dans la foulée de s'abstenir de se rendre dans ces deux pays.





La Russie maintient traditionnellement de bonnes relations avec Israël, où réside une importante communauté russophone. Ces liens ont cependant été affectés par l'offensive russe en Ukraine et Moscou a sévèrement critiqué la guerre israélienne à Gaza.