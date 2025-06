Iran : Les autorités coupent les mains de deux hommes condamnés pour vols

C’est une sentence terrible. En Iran, deux hommes condamnés pour vols et vandalisme ont été amputés des mains. C’est ce qu’a annoncé ce mardi 10 juin, le juge en chef de la ville d’Ispahan Asadollah Jafari. Il a précisé que le verdict avait été exécuté après l’épuisement de toutes les voies de recours.









Une peine rarement appliquée