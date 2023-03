Israël : Joe Biden appelle Benyamin Nétanyahou à un « compromis » sur la réforme controversée du système judiciaire

Annoncée au début de janvier, la réforme judiciaire israélienne comprend l’introduction d’une clause « dérogatoire » permettant au Parlement d’annuler à la majorité simple une décision de la Cour suprême.



A l’occasion d’un appel téléphonique au premier ministre israélien, dimanche 19 mars, le président des Etats-Unis, Joe Biden, a souligné, lors de sa première prise de position publique sur ce dossier, que la réforme controversée du système judiciaire israélien devait respecter des valeurs démocratiques fondamentales.





Les principes démocratiques sont une « marque de fabrique » des relations américano-israéliennes, a rappelé Joe Biden, dans un communiqué de la Maison Blanche. Il a « offert son soutien aux efforts en cours pour trouver un compromis (…) conformément à ces principes fondamentaux », fait savoir le communiqué. « Les sociétés démocratiques sont renforcées par de véritables freins et contrepoids » et tout changement de fond doit bénéficier du « soutien populaire le plus large possible », a affirmé Joe Biden à Benyamin Nétanyahou, selon la même source.