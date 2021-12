Israël : les candidates au concours Miss Univers accusées d’«appropriation culturelle»

Israël accueille ce dimanche soir 12 décembre la 70e édition de Miss Univers. La compétition est organisée à Eilat, ville balnéaire du sud du pays, sur les rives de la mer Rouge. Comme souvent au Proche-Orient, le moindre événement prend une tournure politique, et ce concours de miss ne fait pas exception. Plusieurs polémiques entourent le concours international de beauté.



Des miss venues des quatre coins du monde. Mais avant de monter sur scène et de s’affronter à Eilat, les organisateurs leur font découvrir Jérusalem, puis une halte dans le désert israélien et une immersion dans la culture arabe bédouine.



Pour l’occasion, les Miss se parent de leurs plus beaux atours. Elles sont en tenue traditionnelle palestinienne. Colère des Palestiniens sur les réseaux sociaux. Ils dénoncent « une appropriation culturelle » et condamnent une vaine tentative de « redorer le blason d’Israël, puissance occupante responsable des pires crimes et atrocités ».