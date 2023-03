Israël : manifestations monstres contre la réforme de la justice, le président appelle à arrêter « immédiatement » ce projet voulu par Benyamin Nétanyahou

Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue à Jérusalem et Tel-Aviv à la suite du limogeage par le premier ministre de son ministre de la défense, partisan d’une pause dans la réforme judiciaire controversée.



Censé rester au-dessus des affaires politiques, il avait prévenu plus tôt à la mi-mars qu’Israël pourrait se diriger vers un « désastre ». Le président israélien, Isaac Herzog, a appelé, lundi 27 mars, le gouvernement à arrêter « immédiatement » le travail législatif sur le projet de réforme judiciaire qui divise le pays. M. Herzog a lancé cet appel sur Twitter après que des milliers de personnes ont manifesté à Tel-Aviv dans la nuit de dimanche à lundi après le limogeage par le premier ministre, Benyamin Nétanyahou, de Yoav Galant, son ministre de la défense, partisan d’une pause dans la réforme judiciaire que le gouvernement veut faire adopter au Parlement. Selon des médias israéliens, M. Nétanyahou devrait s’exprimer publiquement lundi matin sur cette réforme.



Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue à Jérusalem et Tel-Aviv en réaction à cette information, nombre d’entre elles brandissant des drapeaux israéliens. Une foule s’est massée devant la résidence du premier ministre à Jérusalem, parvenant à un moment donné à franchir un cordon de sécurité, avant que la police fasse usage de canons à eau pour disperser les contestataires. A Tel-Aviv, la foule a convergé vers la rue Kaplan, dans le centre-ville, épicentre des protestations depuis la présentation, en janvier, du projet de réforme qui divise le pays.