Israël : Qu’est-ce que le «Dôme de fer», le bouclier antimissiles qui intercepte les roquettes tirées depuis Gaza ?

Dans le sud d’Israël, les yeux sont rivés vers le ciel embrasé, les oreilles attentives aux sirènes d’alarme et au bruit des explosions. Plus d’un millier de roquettes ont été lancées vers l’Etat hébreu depuis la bande de Gaza en 38 heures, sur fond d’une escalade militaire entre le Hamas et le gouvernement de Netanyahou. Beaucoup ont été détruites en vol par le bouclier antimissiles d’Israël, appelé Iron Dome, ou « Dôme de fer » en français. Les images de ces interceptions aériennes sont impressionnantes : à Tel-Aviv, les habitants ont filmé une sorte de feu d’artifice funeste pétaradant au-dessus de la ville.



Ce dispositif militaire est l’un des piliers de la défense israélienne. Il fait partie d’un « système de protection antibalistique complexe », dont la mise en place a été « décidée à la suite des premières utilisations de roquettes Qassam depuis Gaza en 2000, du conflit de 2006 avec le Hezbollah (Liban) et des menaces iraniennes », explique au Parisien Joseph Henrotin, rédacteur en chef de la revue Défense et Sécurité Internationale. Contre les « engins iraniens, lourds », le système Arrow a été conçu. Il permet de détruire des missiles balistiques circulant au-dessus d’un pays. Le dispositif Fronde de David doit lui intercepter des roquettes « tirées par le Hezbollah » tandis que le Dôme de fer cible celles, « plus petites et plus lentes », lancées depuis Gaza.



« On est dans une logique tactique ancestrale : quand une mesure offensive existe, une contre-mesure défensive se crée », note Jean-Marc Lafon, spécialiste des conflits au Moyen-Orient et Afrique du Nord ainsi que des mouvements terroristes et djihadistes. Sur le plan stratégique, ce système permet « d’acheter du temps ». « Il retarde le moment où une campagne terrestre devra se déployer, en limitant les pertes civiles et la neutralisation de la vie socio-économique », avance le consultant.





Conçu par Israël avec l’aide des Etats-Unis et vendu notamment à l’armée américaine, le Dôme de fer permet d’abattre en vol des engins - roquettes, missiles, drones - d’une portée allant jusqu’à 70 km. Il ne peut pas en revanche bloquer des ballons incendiaires ou d’autres projectiles lancés à très basse altitude. La première batterie Iron Dome a été installée en mars 2011 dans la région de Beersheva, située à 40 km de la bande de Gaza. D’autres batteries ont ensuite été déployées, notamment près des villes d’Ashkelon et Ashdod, au sud de la grande métropole de Tel-Aviv, et près de la ville de Netivot, à 20 km de la bande de Gaza.Chaque batterie comprend un radar qui repère et suit la trajectoire des roquettes. Le radar est associé à un ordinateur dont l’objectif est de calculer le périmètre d’impact du projectile. Si la probabilité est forte pour que la roquette tombe dans une zone habitée, ou sur un lieu sensible, un missile est lancé à sa rencontre.