Israël s’attend à « plusieurs vagues d’attaques iraniennes », affirme Benyamin Nétanyahou

« Nous nous attendons à être exposés à plusieurs vagues d’attaques iraniennes », a déclaré le premier ministre israélien dans une allocution filmée publiée sur Telegram.



Dans cette vidéo, Benyamin Nétanyahou a rappelé l’importance du soutien américain dans le déclenchement de l’attaque israélienne sur l’Iran. « Sans le soutien des Etats-Unis, nous n’aurions peut-être pas lancé l’attaque », a-t-il déclaré, cité par le quotidien israélien Haaretz. tout en estimant que la sûreté d’Israël était en jeu et que l’Etat hébreu n’avait « pas [eu] le choix ». « Même si l’opération n’a pas été parfaite, nous devions mettre un terme à la quête d’armes balistiques et nucléaires de l’Iran, qui signifierait la fin d’Israël », a-t-il poursuivi.



« A partir de maintenant, c’est au président [Donald] Trump de décider de comment il veut procéder », a précisé M. Nétanyahou. De son côté, le président américain, qui réunit vendredi son conseil de sécurité nationale à 17 heures (heure de Paris), a affirmé à Fox News et au Wall Street Journal que les Etats-Unis étaient tout à fait informés des projets israéliens. « Il a souligné que les Etats-Unis étaient prêts à se défendre et à défendre Israël si l’Iran riposte », a précisé Fox News.