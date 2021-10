Italie : 4 Sénégalais arrêtés pour une série de braquages, le butin estimé à...

Quatre «Modou-Modou», âgés entre 22 et 33 ans, ont été arrêtés à Milan pour braquage de rue. Les mis en cause auraient commis huit braquages perpétrés dans la capitale Lombarde.



À en croire Les Échos qui donne l’information, les faits remontent d’octobre 2019 à septembre 2020. Le butin, composé de montres de luxe et d’effets personnels, est estimé 52.596.980 Fcfa.