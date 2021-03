Italie : 5 Sénégalais et un Ivoirien arrêtés, plus d'un milliard de Fcfa saisis

La police italienne a démantelé un important réseau de contrefaçon et de contrebande à Fiamme Gialle. Cinq Sénégalais et un Ivoirien ont été arrêtés.D’après Les Échos, ils imitaient les étiquettes des marques Nike, Prada, Adidas, Fila, Gucci, Givenchy… qu’ils collaient à des vêtements et sur d’autres produits avant de les revendre sur le marché noir.Selon le journal, 50 000 accessoires et articles vestimentaires d’une valeur de plus de 2 millions d’euros, soit 1 milliard 200 millions Fcfa, ont été saisis.