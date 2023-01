Italie : Dave, guitariste de Sidy Diop, "disparaît" lors d'une tournée...

Depuis la fin du mois de décembre, le chanteur Sidy Diop égaie ses fans établis en Italie. Ayant embarqué avec son orchestre sur la Grande Botte, il risque, néanmoins, de rentrer au Sénégal avec un membre en moins. Son guitariste est, en effet, "introuvable".



Répondant du nom de Daouda Gueye alias Dave, l'instrumentiste serait injoignable depuis la fin des concerts de Sidy Diop et d'après une source, son frère a confirmé la disparition. "Depuis des jours, je n’arrive pas à le joindre ni par appel téléphonique, ni sur Whatsapp. Il n’a aussi donné aucun signe de vie", renseigne-t-il.



Certains internautes se préoccupent déjà de l'avenir du groupe sans la touche musicale de Dave tandis que d'autres considèrent que l'homme "est tenté par l'émigration comme pas mal d'artistes sénégalais qui disparaissent en ces occasions et dans des conditions similaires".



Et pourtant l'on se souvient qu'au mois d'août, les chanteurs Viviane Chidid, Sidy Diop et Wally Seck se sont vus refuser le visa d'entrée aux Etats-Unis suite à une plainte du promoteur culturel Guin Thieuss qui avait alerté l'ambassade du Canada d'un trafic de visa au sein du cercle des artistes. Le staff de Sidy Diop avait même fait une sortie pour disculper l’artiste dans cette affaire.