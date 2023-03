Italie : feu au refuge des migrants, un Sénégalais arrêté

M. Sène plus connu sous le nom de Murid serait l’auteur du feu qui s’est déclaré à l’intérieur du bâtiment de la propriété régionale de l’État illégalement occupé par des migrants via Riva di Ponente, à Cagliari, hier. Le pyromane est un Sénégalais, âgé de 42 ans. Il a été interpellé après l’incendie qui a failli faire plusieurs morts dans ce bâtiment où logaient des sans-papiers. Plus de peur que de mal puisque que les migrants ont pu être exfiltrés.



Selon les Echos, Murid aurait mis le feu pour se venger d’un autre compatriote, migrant comme lui, après une dispute. Murid était de retour au refuge après avoir été placé en résidence surveillée. Il a été plusieurs fois arrêté pour vols et agressions. En 2018, il avait agressé une fille à bord d’un autocar.



Pendant des décennies, rapporte la presse italienne, cet immeuble est devenu un refuge pour les sans-abris dont beaucoup sont des étrangers. Malgré de nombreux épisodes de petite délinquance, ils n’ont jamais été expulsés. La nuit, ils étaient parfois plus de quarante dans le refuge. Mais, l’incendie pourrait déclencher les réactions des institutions. Une mesure d’expulsion est agitée.