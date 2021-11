Italie : Garée au même endroit pendant 47 ans, une voiture devient...

Pendant 47 ans, une voiture n'a pas bougé de sa place de stationnement. Au fil du temps, le véhicule est devenu une véritable attraction touristique.



Si vous êtes déjà allé à Conegliano, au nord de l'Italie, vous avez forcément entendu parler d'elle. Elle, c'est une voiture (plus précisément une Lancia Fulvia de 1970), qui n'a plus bougé de sa place de stationnement, rue Zamboni, depuis 1974 ! Comment est-ce possible ?



Le journal italien Il Gazzettino raconte que son propriétaire, Angelo Fregolent s'en servait comme lieu de stockage pour son travail. Cet ancien commerçant, aujourd'hui âgé de 94 ans, tenait avec son épouse un kiosque à journaux, au rez-de-chaussée de leur habitation. Il avait donc garé sa Lancia juste devant chez eux. Et lorsqu'il est finalement parti à la retraite, l'Italien a décidé de ne pas déplacer son véhicule.



Au fil du temps (47 ans, c'est long !), la voiture est devenue une véritable star dans la région. A tel point que sa localisation est indiquée sur Google Maps. Les touristes viennent en nombre pour prendre en photo cet emblème de la ville.



Seulement, toutes les bonnes choses ont une fin. Le 20 octobre dernier, la Lancia Fulvia a dû être déplacée, en raison de travaux de voirie futurs. Angelo Fregolent, qui avait accepté que la voiture soit stationnée ailleurs "à condition qu'elle ne soit pas traitée comme une épave", peut être rassuré. La voiture va être restaurée, avant d'être exposée dans la ville. "Je serais heureux de la voir mise en valeur comme elle le mérite", conclut son propriétaire dans la presse italienne.