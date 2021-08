Italie: “plus de 70% des incendies causés par l'être humain”

La plupart des incendies causées par l'être humain

Plus de 70% des nombreux incendies qui touchent l’Italie sont causés par l’être humain, volontairement ou non, aidés dans une faible mesure par les changements climatiques, a assuré jeudi le ministre de la Transition écologique Roberto Cingolani.





“Nous avons 57,4% des incendies qui sont causés volontairement et 13,7% causés involontairement par l’homme, au total plus de 70%”, a souligné M. Cingolani devant les députés italiens, alors que la péninsule a enregistré des centaines d’incendies ces dernières semaines dont l’un, dans l’ouest de la Sardaigne, a ravagé près de 20.000 hectares.





Selon le ministre, “moins de 2%” des incendies sont dus à des causes naturelles, comme la foudre par exemple, plus de 4% ont des origines “indéterminées” et 22% des origines “inclassables”, ce qui veut dire que l’intervention humaine n’est pas exclue dans ces derniers.

Depuis le début de l’été, les pompiers italiens ont effectué des milliers d’interventions dans toute la péninsule, essentiellement dans le centre et le sud du pays.





“Seulement entre fin juillet et début août, il y a eu 255 interventions des moyens aériens”, avions Canadair et hélicoptères, a précisé le ministre.





Il a assuré ne pas comprendre l’origine criminelle des incendies, à part la maladie mentale de l’auteur, car un incendie n’apporte aucun bénéfice économique à celui qui l’a provoqué.





“La loi en vigueur interdit sur les terrains ayant brûlé de faire quoi que ce soit pendant 15 ans, après quoi on peut y mener seulement les mêmes activités que celles avant l’incendie”, a-t-il rappelé.





Selon des chiffres de l’ONG de protection de l’environnement Legambiente, cités par le ministre, les régions les plus touchées sont la Campanie, les Pouilles, la Calabre et la Sicile.





Ces quatre régions du Sud ont enregistré environ 55% des départs de feu en 2020 mais près de 80% des surfaces détruites par les incendies.