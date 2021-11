Italie : Le corps d’un «Modou-Modou» retrouvé 20 ans après sa mort

Du nouveau dans l’affaire Mohamed Sow dit Modou, un Sénégalais disparu en Italie, plus précisément au mois de mai 2001.



Vingt (20) ans après cette tragédie, les restes de son corps ont été découverts dans une forêt en Italie, à Gattico, une commune de la province de Novara.



Selon Les Échos qui donne la nouvelle, Mohamed Sow dit Modou, ouvrier à l’usine Pulimetal di Paruzzaro, avait disparu à la fin de sa journée de travail.



Celui qui résidait à Invorio depuis 1998, et avait 28 ans au moment de sa disparition, n’est plus jamais retourné chez lui et personne ne l’avait plus jamais revu.



Selon des témoignages, il a été tué lors d’une dispute sur le paiement de son salaire.



Mais, au terme d’une procédure judiciaire pleine de rebondissements, les accusés (le propriétaire de l’usine et son contremaitre) ont été définitivement acquittés par la Cour suprême.



Ce, après avoir été condamnés à 14 ans par la Cour d’assise d’appel, qui avait elle-même cassé l’acquittement prononcé en première instance. Une enquête a été rouverte.