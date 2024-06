Italie : le Sénégalais, son ami gambien et le stock de drogues...

Un Sénégalais a été arrêté à Naples. Selon Les Échos, qui donne l’information, il a tenté d’échapper au contrôle de routine, ce qui a accru la vigilance des agents du commissariat de Vasto-Arenaccia. Pour ne rien arranger, le suspect, âgé de 31 ans, détenait par devers lui 18 emballages de marijuana, pesant environ 24 grammes, et 7 cartons de haschich de 7 grammes, et 320 euros en différentes coupures.



Une perquisition effectuée à son domicile a abouti à une nouvelle prise : Une boîte en carton contenant 10 emballages de marijuana, pesant environ 36 grammes, une balance de précision et divers matériaux retrouvés dans sa chambre.



Son colocataire gambien a été interpellé, lors de l’opération, « après avoir quitté sa chambre dans un état évident d’agitation et commencé à crier et menacer » les policiers, souligne la source.



Celle-ci précise que les agents ont dû le maîtriser pour fouiller sa chambre où ils ont découvert 39 bâtons de haschich pesant environ 410 grammes, deux balances de précision, et 140 euros et divers matériaux avant de l’embarquer.



En plus de la saisie de drogue, le second suspect est poursuivi pour « menaces et résistance à un agent public et pour dommages aggravés » puisque balance le journal, lors de son transfert au commissariat, « il a endommagé la porte et la barrière de protection de la voiture de police ».



Au total, plus de 500 grammes ont été saisis.