Italie : un dealer sénégalais trahi par son sac

Un Sénégalais de 31 ans a été arrêté à Turin (Italie) pour trafic de drogue. Au cours d’un contrôle, les policiers ont retrouvé dans son sac deux doses de crack, 270 euros et des clés d’une maison.



D’après Les Échos, qui donne l’information, le mis en cause est un immigré en situation irrégulière. Le journal ajoute qu’il était établi à Milan.



La même source rapporte que la police italienne a effectué une descente chez lui. La perquisition opérée sur place a permis de découvrir dans le meuble du téléviseur 104 doses de crack, 400 euros et divers matériaux d’emballage.