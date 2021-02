Italie : Un «Modou-Modou» Sdf arrêté pour braquage

Un Sénégalais établi en Italie, 36 ans, sans abri, a été arrêté, hier, pour le braquage de deux supermarchés.Muni d’une arme à feu, il a d’abord cambriolé, jeudi dernier, un supermarché de la Via del Circuito, à Pescara, relate Les Échos.Selon le journal, il a ordonné à la caissière de lui donner tout l’argent liquide estimé à environ 600 euros.Après avoir commis son forfait, il est reparti avec son vélo.Reconnu par la vidéosurveillance, il a été arrêté après une traque de quelques heures.Il a été trouvé en possession de 570 euros et 5 grammes de drogue dont de l’héroïne et de la cocaïne.Lors de son audition, il a confié qu’il est l’auteur d’un autre braquage du supermarché de la Via dei Bascioni à Pescara.