Italie : Un Modou-Modou vole 18 scooters et les démonte pour les envoyer au Sénégal

Un compatriote, âge de 46 ans et établi à Segrate, en Italie, est accusé du vol de 18 scooters. Le compatriote avait démonté les motos pour les expédier au Sénégal par bateau.



La police a fait cette découverte dans un magasin de la Via Grandi à Segarate, dans l’arrière-pays oriental de Milan. Les faits ont eu lieu jeudi 26 août dernier dans l’après-midi.



Selon Les Échos, le Sénégalais a été interpellé suite à plusieurs plaintes déposées par des personnes victimes de vol de scooters. Il avait caché les motos, dont les pièces étaient démontées, à l’arrière du magasin.



Lors de la perquisition, la police a également trouvé 3 journaux intimes avec des reçus de paiements, des notes de véhicules à moteur avec leur valeur commerciale.

Dans un sac, 10 papiers d’immatriculation de 10 autres scooters volés en juillet dans la capitale ont été aussi retrouvés. Le mis en cause a été placé en détention.