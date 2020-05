Italie : Un "Modou-Modou" viole une infirmière enceinte

Une infirmière italienne âgée de 48 ans a été violée par un émigré sénégalais. Selon Vox Populi qui donne la nouvelle dans sa parution de vendredi, les faits ont eu lieu dimanche dernier.





La victime, qui attendait le bus à l'arrêt près de la gare centrale de Naples, raconte le film du viol : "(…) Il m'a tiré d'un coup sec et m'a jetée par terre. (…) Il m'a arraché mon veste, j'ai compris que c'était fini pour moi. Il n'arrêtait pas de me répéter "laisse-moi faire ce que je veux ou je te tue". Ce n'était pas un homme. C'était une bête pendant quatre-cinq minutes. Il était deux fois plus grand moi et tout son poids était sur mon dos. Il s'est mis en colère parce que mon jean était trop serré et qu'il ne pouvait pas l'enlever. J'avais l'impression de mourir".





Elle ajoute : "Je lui ai dit de ne pas me faire du mal parce que j'étais enceinte." La femme a été sauvée par le chauffeur d'un bus. Le violeur sera arrêté par une patrouille de l'armée et de la police.