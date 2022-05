Italie : un réseau de dealers sénégalais démantelé

Trois Sénégalais ont été arrêtés ce weekend à Gênes en Italie. Ils sont accusés d’entretenir un réseau de trafic de drogue. Ils ont été envoyés en prison en attendant leur jugement. Le trio comprend un mineur.



D’après Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce mercredi, les mis en cause ont été surpris chez eux avec 700 grammes de cocaïne pure. La drogue, précise le journal, était cachée dans le sous-sol de leur domicile.



L’opération a été menée par la police de Gênes au bout de plusieurs jours d’observation.



La perquisition effectuée dans l’appartement des trois Sénégalais a permis aux policiers de mettre la main sur un bâton de cocaïne pure. Celui-ci est destiné à être découpé et emballé.



Il y avait aussi des doses de cocaïne déjà prêtes ainsi que des balances de précision et du matériel d’emballage.



Ce dispositif et la quantité de drogue retrouvée font dire aux policiers qu’ils ont démantelé un centre de stockage et de tri de drogue.