Italie : un réseau de trafiquants de drogue démantelé, des Sénégalais parmi les dealers

La police italienne a démantelé à Gênes un vaste réseau de trafiquants de drogue. Quinze étrangers ont été arrêtés. La plupart des mis en cause sont des Sénégalais.



D’après Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, la justice italienne avait émis un mandat d’arrêt contre les membres du réseau. L’enquête qui a mené à cette vague d’arrestations a été lancée en 2021. Elle est intitulée «I Campi» (les champs, en italien) pour reprendre, selon le journal, le nom de code utilisé par les dealers pour désigner les points de vente de drogue.



Pour démanteler le réseau, les enquêteurs italiens ont, notamment, effectué des écoutes téléphoniques et épluché les contenus de caméras de surveillance. Au cours de l’arrestation des quinze mis en cause, ils ont saisi 15 kg de drogue de différentes natures ainsi que près de 16 000 euros en petites coupures.