Italie : un SDF sénégalais mortellement écrasé par un train

Un SDF sénégalais a trouvé la mort, mardi dernier à Milan (Italie), dans des conditions atroces. Il a été mortellement écrasé par un train peu avant 13 heures entre les carrefours Turro et Mirabello, dans la capitale de la Lombardie.



La victime se nomme Ousmane Cissé et est âgé de 20 ans, d’après Les Echos, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi. Le journal rapporte qu’il a fallu plusieurs heures de recherches pour découvrir l’identité du SDF sénégalais, qui n’avait aucun papier sur lui.



Après avoir heurté Ousmane Cissé, le train s’est arrêté quelques mètres plus loin. L’accident a causé la suspension du trafic ferroviaire entre le centre de Milan et la Porte Garibaldi. Celui-ci a repris normalement à 16 heures, renseigne Les Echos.



Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du drame.