Italie : un Sénégalais meurt dans une explosion dans une usine

Un Sénégalais est décédé dans l’explosion survenue dans une usine en Italie, vendredi. L’AS, qui donne l’information, rapporte que la victime se nomme Bocar Diallo et est originaire de Longue Nialby, dans la commune de Missirah, à Tamba. Le journal ne donne pas plus de détails sur l’accident, il souligne cependant que six personnes au total y ont péri.