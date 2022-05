ITALIE : UN SÉNÉGALAIS PERD SON OEIL DANS UNE ATTAQUE RACISTE

C'est le quotidien Les Échos qui donne la nouvelle dans sa parution de ce lundi. Un jeune Sénégalais émigré en Italie a perdu son oeil droit dans une attaque raciste. Il a été sauvagement frappé à coups de poing et de pied au visage.



En effet, rapporte le journal, notre compatriote, qui a fait les frais de la xénophobie qui est devenue la marque de fabrique de ce pays européen, a pu saisir la justice grâce à une vision attentive des images de vidéosurveillance.



Le Sénégalais, âgé de 24 ans, a été attaqué par un jeune homme de 18 ans. Les faits ont eu lieu, le 5 mai dernier, à Bary, dans le parc Rossani. Quant au mis en cause, il est arrêté par la police.



Le passage à tabac se serait déroulé en présence de deux amis de la victime et de quelques filles qui étaient en compagnie du jeune homme de 19 ans. Ce, dans un brouhaha où on entendait "sortez d'ici, nègre, allez dans votre pays".