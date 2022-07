Italie : un sénégalais pique une crise en pleine baignade dans une rivière et meurt

Une triste nouvelle pour la communauté sénégalaise établie en Italie, plus précisément à Milan. D'après Les Échos, un compatriote du nom de Saliou Dieng, âgé de 36 ans, a perdu la vie alors qu'il se baignait dans la rivière Adda.



Selon les premiers éléments de l'enquête, le défunt a piqué une crise durant sa petite baignade,. Il voulait, hélas, passer une belle journée avec sa famille et quelques amis dans la rivière Adda. C'était le 3 juillet dernier.



Un groupe de citoyens a lancé une collecte de fonds sur la plate-forme Go Fund Me pour soutenir sa famille, principalement sa femme Barbara, afin que sa dépouille puisse être transporté au Sénégal, son pays d'origine.



Aux dernières nouvelles, la collecte de fonds a déjà permis de rassembler 1400 euros. Saliou Dieng laisse derrière lui, dans le deuil, son épouse Barbara et deux enfants à à bas âge (Yama âgée de 3 ans et son frère de 7 mois Makhtar).