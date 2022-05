ITALIE : UN SÉNÉGALAIS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE ARRÊTÉ

C'est le quotidien Les Échos qui donne l'information dans sa livraison de ce lundi. Il s'agit de l'arrestation en Italie d'un vendeur sénégalais, mercredi dernier, qui vient allonger la liste des compatriotes alpagués dans ce pays.



D’après le journal, les faits ont eu lieu dans la commune zone portuaire, lorsque des personnes, en tenue civile et en uniforme, ont identifié des vendeurs de produits de marque contrefaits.



Alors que l'un d'eux a réussi à s'enfuir en abandonnant de nombreux sacs et d'autres objets, son acolyte a eu la malchance d'être bloqué après une course-poursuite à pied. Il a été retrouvé en possession de diverses montres.



Suite à une perquisition effectuée au domicile du compatriote, une grande quantité de produits de marque de contrefaçon (sacs, ceintures, montres....), 324 pour être plus précis, a été retrouvée chez lui.



En outre, une presse servant à apposer les marques et plus de 100 étiquettes aux marques de grandes maisons de couture ont également été saisies.



En situation irrégulière sur le territoire italien, notre compatriote, déjà sous le coup d'un arrêté d'expulsion, a été déféré à l'autorité judiciaire.