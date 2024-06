Italie : un Sénégalais tombe pour…

Un Sénégalais a été envoyé en prison, à Bergame, en Italie. Le compatriote, âgé de 28 ans, poursuivi par la police, a percuté un mur après le vol de la voiture du maire et membre de la Ligue lombarde.



Auparavant, rapporte Les Échos, l’homme dont l’identité n’a pas été révélée, avait tenté de cambrioler une maison. « Le Sénégalais était entré dans une maison mais il a été découvert par la propriétaire. C’est à ce moment là qu’il a quitté les lieux, passant par les escaliers et menaçant même de mort le beau-père de la dame », narre la source, reprenant Republica, un média italien.



Pour s’enfuir, poursuit celle-ci, « il a forcé un garage et entré dans une voiture, qui s’avère être celle du maire Fabrizio Sala ».



Alertées, les forces de l’ordre se sont lancées à ses trousses. Le Sénégalais a été immobilisé à l’aide d’un taser, souligne le journal.



L’affaire, qui remonte à la nuit de dimanche à lundi, fait grand bruit. Parmi les nombreuses réactions, le quotidien d’information rapporte celle du vice-premier ministre et leader de la Ligue, Matteo Salvini, qui a remercié la police « d’avoir neutralisé ce criminel ». Ce dernier ajoute « que l’expulsion est la seule solution pour ceux qui arrivent en Italie pour voler ou semer la violence ».



Le Sénégalais est un multirécidiviste. Déjà arrêté pour « atteintes aux biens et personnes ainsi que pour trafic de drogue », il est poursuivi cette fois « pour vol qualifié et résistance à un agent public ». Pour ne rien arranger, signale Les Échos, une de ses victimes a reçu un repos médical de 15 jours.