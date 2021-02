Italie : Une Sénégalaise arrêtée avec 1,5 kg de cocaïne

Une Sénégalaise a été interpelée par la police italienne en possession de 1,5 kg de cocaïne pour une valeur estimée à 90 000 euros, soit plus de 58 millions Fcfa.Âgée de 49 ans, la compatriote, qui transportait la drogue depuis Dakar, a été arrêtée à l’aéroport de Milan, informe L’Observateur.Lors de la fouille corporelle, les limiers ont trouvé sur elle 17 œufs, contenant environ 400 grammes de cocaïne et d’héroïne, transportés dans un sachet caché dans les plis de sa peau, dans la région du ventre.Trois autres œufs, contenant 157 grammes de cocaïne et 209 grammes d’héroïne, ont été également saisis.La mise en cause a avoué avoir porté dans son corps une centaine d'œufs, et en a expulsé une soixantaine, pour un poids total de 530 grammes.