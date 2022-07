Ivana Trump, la première femme de l’ancien président américain, est décédée

Ivana et Donald Trump, en couple pendant quinze ans, avaient eu ensemble trois enfants.



En tant que première femme de Donald Trump, elle avait dit en plaisantant être alors la « Première dame » peu de temps après qu’il avait été élu président des États-Unis. Ivana Trump, 73 ans, est décédée ce jeudi, rapporte ABC News, citant sa famille. Elle avait partagé sa vie avec Donald Trump pendant quinze ans, jusqu’en 1992, ayant avec lui trois enfants (Donald Trump Junior, Ivanka Trump et Éric Trump).



« Ivana Trump était une survivante. Elle a fui le communisme et a embrassé ce pays », écrit sa famille dans un communiqué. Et d’ajouter : « Notre mère était une femme incroyable – une force dans les affaires, une athlète de classe mondiale, une beauté rayonnante, une mère et une amie attentionnée. » « C’était une femme merveilleuse, belle et incroyable, qui a mené une vie formidable et inspirante », a de son côté réagit Donald Trump, dans un post sur son réseau social, Truth Social.





Ivana Trump serait décédée des suites d’un malaise cardiaque dans son appartement de Manhattan, à New York, précise ABC. Les secours ont été appelés ce jeudi aux alentours de 12 h 40 heure locale. La mort à 73 ans de cette vedette de la télévision ne serait pas considérée comme suspecte, précise aussi le média.