Ivanka Trump partage des photos de ses enfants posant avec des armes à feu

Les enfants d'Ivanka Trump posent avec des armes à Feu

La fille du président sortant Donald Trump a créé la polémique en partageant des clichés sur lesquels ses enfants posent avec des armes, sur Instagram.

Ce dimanche sur Instagram, Ivanka Trump a partagé plusieurs clichés de ses fils Joseph, sept ans, et Theodore, quatre ans, apprenant à tirer au fusil et à l’arc à flèches avec leur oncle Donald Trump Jr.

Sur la première photo, Don et Joseph prennent la pose avec un fusil et une cible en argile avec un impact de balle dans les mains. Un autre cliché montre Théo tenant un fusil avec l’aide de son oncle. Comme son frère aîné, il porte une veste de tir, des lunettes de protection et un casque antibruit.





Sur les autres photos, on peut également voir Don aidant Theo à viser avec l’arme et Joseph tirer à l’arc à flèches seul.

Don Jr. a reposté les photos d’Ivanka sur son propre compte Instagram, avec pour légende: “Il faut les faire commencer jeunes!”





“Je pense qu’ils ont un certain potentiel, et surtout, ils ont appris et compris les règles pour être en sécurité”, a-t-il ajouté.





Polémique

Les photos ont choqué de nombreux internautes, qui n’ont pas manqué de le faire savoir dans les commentaires. “Autant j’aime Ivanka, autant je n’aime voir des enfants avec des armes”, a commenté l’un d’entre eux, tandis qu’un autre a ajouté: “Dégoutant! Les enfants et les armes, c’est un grand NON!”





Certains ont également évoqué le penchant de Don Jr. pour la chasse aux animaux sauvages menacés sur le continent africain. En 2012, des photos de lui et de son frère Eric Trump prises au Zimbabwe avaient refait surface, créant la polémique. On pouvait les voir poser avec leurs trophées de chasse, comme un léopard fraîchement abattu ou encore une queue d’éléphant.