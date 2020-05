Ivre, il crache sur deux pompiers et est testé positif au coronavirus

Un homme qui était placé en cellule de dégrisement au commissariat de Valenciennes (Nord) a craché sur deux pompiers venus le transporter au centre hospitalier où il a été testé positif au coronavirus, a appris l’AFP samedi auprès de la police et des pompiers.





"Les pompiers sont intervenus jeudi pour prendre en charge cet individu et lors de son transport au centre hospitalier, il a été virulent à l’encontre des sapeurs-pompiers, il les a insultés et a craché sur eux”, a indiqué à l’AFP le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) du Nord confirmant une information de La Voix du Nord.





Puis l’individu, qui présentait des symptômes du virus, “a été testé au centre hospitalier et les résultats étaient positifs”, a affirmé une source policière. Le service départemental d’incendie et de secours a porté plainte contre cette personne tandis que les deux sapeurs-pompiers ont été mis en “quatorzaine” par précaution, a ajouté le Codis.