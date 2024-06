Japon : un puissant séisme de magnitude 5,9 frappe le centre du pays

Un tremblement de terre de magnitude 5,9 a été enregistré au centre du Japon ce lundi 3 juin, selon les données de l'Agence météorologique du pays.





Un séisme de magnitude 5,9 a secoué le Japon tôt ce lundi 3 juin, a annoncé l'Agence météorologique japonaise sur son site internet. Le tremblement de terre a été enregistré dans la péninsule de Noto, au centre du pays. C'est dans cette zone où un séisme de magnitude 7,6 avait causé la mort de plus de 230 personnes en début d'année.



Une réplique de magnitude 4,9 a été enregistrée par l'USGS neuf minutes après le premier tremblement de terre, survenu à 6h31 heure locale (23h30 dimanche 2 juin, heure de Paris).





Selon la chaîne de télévision NHK, les autorités locales ont affirmé qu'aucun dégât n'avait été signalé immédiatement.