Jean Lassalle a enfreint le Code électoral en s’abstenant devant l’urne: “Un incident majeur”

Le Candidat éliminé Jean Lassalle s'abstient devant l'urne

Le candidat éliminé au premier tour de l’élection présidentielle a décidé de “s’abstenir devant l’urne”. Une mise en scène qualifiée “d’incident majeur” par la Commission nationale de Contrôle de la Campagne. Le Conseil Constitutionnel a été saisi.





Il devait voter blanc, mais Jean Lassalle s’est finalement abstenu “devant l’urne”, dans son bureau de vote de Lourdios-Ichère, dans les Pyrénées-Atlantiques. Après son passage dans l’isoloir, le député a placé son bulletin dans sa poche. “Pour la première fois de ma vie d’homme (...) je vais procéder à l’un des actes les plus importants de ma vie: je refuse de participer à ce vote. C’est-à-dire: je m’abstiens devant l’urne”, a-t-il déclaré.





Son intention est de “marquer” sa “désapprobation la plus totale contre la campagne électorale que nous venons de vivre” et dire “que la situation est préoccupante”. Jean Lassalle affirme avoir vécu “autant de nuits blanches” que ces “15 derniers jours de campagne”. Selon lui, “le vote blanc n’est plus à la hauteur”.