Jean-Luc Lahaye en garde à vue, soupçonné de viols sur mineures

Une nouvelle affaire sordide pour l’ancienne gloire de la variété. Le chanteur Jean-Luc Lahaye a été placé en garde à vue ce mercredi 3 novembre, six ans après une condamnation pour corruption de mineure. Cette fois, c’est pour les chefs -entre autres- de viol et d’agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans et de corruption de mineurs que le chanteur a été interpellé dans la matinée, a indiqué à l’AFP le parquet de Paris, confirmant une information du Parisien.



D’après le quotidien, les faits se seraient déroulés vers 2013-2014. Sous l’emprise du chanteur d’aujourd’hui 68 ans, deux adolescentes d’alors 16 et 17 ans disent avoir été abusées sexuellement par Jean-Luc Lahaye.





Il est également soupçonné de détention d’image à caractère pédopornographique, selon la même source. Sa fille Margaux est également en garde à vue des chefs de subordination de témoins et complicité de viol sur mineur de plus de 15 ans, soupçonnée d’avoir exercé des pressions sur les deux jeunes femmes qui accusent aujourd’hui le chanteur.