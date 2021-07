Jeff Bezos se prépare pour son premier vol spatial et emmène le plus jeune astronaute de l'histoire

Jeff Bezos prépare son voyage spatial de Blue Origin

Qu’ont en commun l’homme le plus riche du monde, une pilote de 82 ans et un Néerlandais de 18 ans? Ils montent tous à bord d’un vaisseau spatial aujourd’hui. À 15 heures (heure belge), le lanceur New Shepard de Blue Origin, la société spatiale de Jeff Bezos, l’homme le plus riche du monde, décollera d’un site isolé dans l’ouest de l’État américain du Texas. Il emmène lui-même quelques autres touristes de l’espace avec lui, dont le plus vieux et le plus jeune des “voyageurs de l’espace”.

La fusée New Shepard fera voler une capsule jusqu’à une altitude de 106 kilomètres, soit tout juste dans l’espace. À cette hauteur, trois minutes après le décollage, les occupants peuvent retirer leur ceinture et faire l’expérience de l’apesanteur. Ils peuvent également observer notre planète et l’obscurité de l’espace pendant quelques minutes.





Le lanceur revient de manière autonome sur un site d’atterrissage au nord du site de lancement, tandis que la capsule entre en chute libre. Trois énormes parachutes et des moteurs de freinage lui permettent d’atterrir en douceur dans le désert. Au total, le vol dure environ onze minutes.

Entre frères

New Shepard est destiné au tourisme spatial. Jeff Bezos a décidé d’accompagner le premier vol habité, ce qui fera de lui l’homme le plus riche de l’espace. Son frère Mark (53 ans) participera également au vol. C’est la première fois que deux frères vont ensemble dans l’espace.

Avec eux: la pionnière américaine de l’aviation Wally Funk de 82 ans ainsi que le Néerlandais Oliver Daemen (18 ans).





Initialement, un siège devait revenir à une personne qui avait proposé 28 millions de dollars lors d’une vente aux enchères pour le voyage. Mais en raison d’un “conflit d’agenda”, l’inconnu n’effectuera son vol que plus tard.

Frontière spatiale

Blue Origin a des concurrents comme Virgin Galactic de Richard Branson. Le Britannique de 71 ans a devancé Bezos, en prenant part au premier vol d’essai habité de son VSS Unity le 11 juillet. Toutefois, le fondateur d’Amazon volera plus haut que son concurrent, qui n’a volé qu’à une hauteur de 86 kilomètres. Cela en fait un vol suborbital, puisque l’altitude de 100 kilomètres est considérée comme la limite de l’espace.