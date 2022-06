Jessica Davis Ba, nominée au poste d'ambassadeur des USA en Côte d'Ivoire

Jessica Davis Ba en passe de remplacer Richard BELL, ambassadeur des Etats-Unis en Côte d'Ivoire depuis septembre 2019. Sa nomination a été annoncée ce 8 juin par le président américain Joe BIDEN.





Membre du Foreign Service Officer, Jessica Davis Ba n'est pas une novice de l'Afrique. Parmi ses affectations, l'on relève qu'elle a occupé des postes au Tchad et au Kenya.





Diplômée d'un Master en communication de l'université de Pennsylvanie, aux Etats- Unis, elle était récemment coordonnatrice principale et conseillère spéciale pour l'Afrique au sein du bureau de Kamala HARRIS, vice président des USA.





Elle fut également cheffe de mission adjointe à la mission des États-Unis auprès de l'Union africaine et représentante permanente adjointe de son pays auprès de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique à Addis-Abeba, en Éthiopie.





Directrice adjointe des programmes à l'ambassade des États-Unis à Riyad, en Arabie saoudite, et directrice adjointe du service des stupéfiants et de l'application de la loi à l'ambassade des États-Unis à Bagdad, en Irak, Jessica Davis Ba fut lauréate du prix "One Team" du département d'État des États-Unis pour son engagement pour la diplomatie américaine.