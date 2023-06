Jeune tué par un policier à Nanterre: "J'ai mal à ma France", réagit Mbappé

"J'ai mal à ma France", a réagi mercredi la star du Paris SG et capitaine des Bleus Kylian Mbappé, au lendemain de la mort du jeune Naël, tué par un policier à Nanterre (Hauts-de-Seine) après un refus d'obtempérer.



"J'ai mal à ma France. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour les proches et la famille de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt", a indiqué Mbappé sur son compte Twitter.



Ce n'est pas la première prise de position sur le sujet des violences policières de Kylian Mbappé: en novembre 2020, il avait notamment réagi au passage à tabac du producteur de musique noir, Michel Zecler, par des policiers à Paris, dénonçant "une vidéo insoutenable" et "des violences inadmissibles".



Un autre international français, le défenseur du FC Barcelone Jules Koundé, a également réagi, mardi soir: "un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d’obtempérer lors d’un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique".



Le drame, qui a relancé la controverse sur la réponse des forces de l'ordre dans ces situations, s'est produit mardi matin près de la station de RER Nanterre-Préfecture, en banlieue parisienne.



Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, authentifiée par l'AFP, a montré qu'un des deux policiers tenait le conducteur en joue, puis qu'il a tiré à bout portant quand la voiture a redémarré.



Dans la vidéo, on entend "tu vas te prendre une balle dans la tête", sans que l'on puisse attribuer cette phrase à quelqu'un en particulier.



La voiture a fini sa course quelques dizaines de mètres plus loin, encastrée dans un poteau.



La victime, Naël M., 17 ans, est décédée peu de temps après avoir été atteinte au thorax.



A la suite du drame, des affrontements ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi à Nanterre: 24 personnes ont été interpellées, 24 membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés et 42 voitures brulées, a indiqué mercredi matin le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, sur Cnews, ajoutant que 350 policiers et gendarmes avaient été engagés.