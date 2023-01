Jill Biden admise à l'hôpital pour être opérée d'une “petite lésion” au visage

Jill Biden admise à l'hôpital

La Première dame américaine, Jill Biden, a été admise mercredi à l'hôpital pour que lui soit retirée une "petite lésion" cutanée découverte au visage à l'occasion d'un examen de routine.





Accompagnée par son mari Joe Biden, elle a embarqué à bord de l'hélicoptère présidentiel Marine One pour se rendre à l'hôpital militaire Walter Reed, près de Washington. La Maison Blanche a confirmé qu'elle avait une "intervention de chirurgie ambulatoire prévue, connue sous le nom de chirurgie de Mohs". Ce type d'intervention a lieu sous anesthésie locale et est considérée comme extrêmement efficace, si elle a lieu suffisamment tôt, pour éradiquer la formation d'un cancer de la peau.





Le médecin présidentiel, Kevin O'Connor, avait annoncé le 4 janvier la découverte, "lors d'un dépistage de routine du cancer de la peau, (d')une petite lésion (...) au-dessus de l'oeil de la Première dame". "Par précaution, les médecins ont recommandé qu'elle lui soit retirée", avait écrit le docteur dans une lettre rendue publique par la porte-parole de la "First Lady", Vanessa Valdivia. Les tissus retirés seront ensuite analysés, avait-il précisé.