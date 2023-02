Joe Biden candidat à la présidentielle de 2024? Il n’a pas encore pris de décision “définitive”

Joe Biden, 80 ans, a dit mercredi qu'il avait “l’intention” de se représenter en 2024, mais qu'il n'avait “pas encore pris de décision définitive”, dans une interview à la chaîne PBS.

“Je suis quelqu'un qui croit au destin. Je serais tout à fait honnête avec les Américains si je pensais qu'un problème de santé ou quoi que ce soit m'empêche de faire mon travail”, a aussi déclaré le président américain, en invitant à nouveau ceux qui s'inquiètent de son âge à le “regarder” à l'œuvre.

“I would be completely, thoroughly honest with the American people if I thought there was a health problem — anything that would keep me from being able to do the job."



— President Biden to @JudyWoodruff, on concerns raised about his age pic.twitter.com/6XqwI3S6vR