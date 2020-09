Joe Biden équipé d'oreillettes pendant le débat? Son équipe dément

Selon l'équipe de campagne de Donald Trump, Joe Biden a aussi réclamé "plusieurs pauses" pendant le face-à-face.







Les attaques se multiplient avant le premier débat de la présidentielle américaine. Ce mardi 29 septembre, l’équipe de Joe Biden a dû démentir des déclarations de l’équipe de Donald Trump, qui mettait de nouveau en cause les capacités physiques et mentales du démocrate.







À seulement quelques heures du grand face-à-face à Cleveland entre les deux candidats, la tension est brusquement montée, les deux camps s’accusant réciproquement de mentir.





Alors que Donald Trump avait réclamé (en vain) un test anti-dopage avant le débat, son équipe a affirmé juste avant le débat que “la direction de la campagne de Joe Biden a donné son accord il y a quelques jours à une inspection, avant le débat, d’oreillettes électroniques, mais a fait brutalement volte-face aujourd’hui et refuse (désormais)”. Selon le camp du président, Joe Biden a aussi demandé “plusieurs pauses lors du débat, ce dont le président Trump n’a pas besoin”.





Sur les réseaux sociaux, les partisans du républicain ont ainsi été appelés à relayé l’information, avec le hashtag “Vérifiez ses oreilles”.





Comme le souligne le site américain NBCNews, l’idée de “vérifier les oreilles” de Biden avant le débat est apparue il y a une semaine environ sur les réseaux sociaux, relayée notamment par des soutiens de Donald Trump.





Ce mardi matin, la théorie a pris de l’ampleur sur Facebook et a été repartagée en même temps par une série de pages pro-conservateurs et complotistes, comme la mouvance QAnon. Quelques heures plus tard, le site conservateur FoxNews publiait un article affirmant que l’équipe de campagne de Trump souhaitait procéder à une vérification auprès des candidats. Un journaliste du New York Post aurait ensuite affirmé que Joe Biden s’était d’abord dit prêt à se soumettre au test, avant de se rétracter.





Biden ironise sur “ses produits dopants”





Mais ces affirmations ont été catégoriquement balayées par l’équipe du candidat démocrate. “Bien entendu, il ne porte pas d’oreillette et nous n’avons jamais demandé de pauses” pendant le débat censé durer 90 minutes, a affirmé Kate Bedingfield, une responsable de l’équipe de Biden, citée par un journaliste du Washington Post.





Peu avant le débat, Joe Biden s’est fendu d’un tweet humoristique sur l’affaire, avec une photo d’écouteurs d’iPhone et un pot de crème glacée. “C’est la soirée débat alors j’ai préparé mon oreillette et mes produits dopants”, a écrit le septuagénaire. Signe des tensions, la porte-parole de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, lui a répondu d’un tweet en employant le surnom favori que lui dédie Donald Trump, “Sleepy Joe”: “J’en suis sûre, l’Endormi”.





En revanche, a assuré Kate Bedingfield ?toujours citée par le Washington Post? “l’équipe Trump a demandé (au modérateur du débat) Chris Wallace de ne pas mentionner une seule fois le nombre de morts du Covid durant le débat”.





Cette affirmation a elle-même été démentie en bloc par Tim Murtaugh, directeur de la communication de l’équipe de campagne de Donald Trump. “C’est un mensonge, cela ne s’est jamais produit”, a tweeté Tim Murtaugh, en accusant le candidat démocrate de vouloir “détourner l’attention” de l’affaire présumée de l’oreillette.