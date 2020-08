Joe Biden et Kamala Harris affirment que Trump a laissé les États-Unis "en lambeaux"

Le candidat démocrate à la présidence Joe Biden et son colistier Kamala Harris ont attaqué le président "pleurnichard" Donald Trump soulignant qu'il est un dirigeant incompétent ayant laissé les États-Unis "en lambeaux".





Les deux politiciens ont tenu leur premier événement de campagne conjoint, un jour après que M. Biden ait dévoilé Mme Harris comme son numéro deux.





Le président Trump a riposté en déclarant que Mme Harris était "tombée comme une pierre" lors de sa propre campagne présidentielle lors des primaires.





M. Biden affrontera M. Trump, un républicain, lors de l'élection de novembre.





Qu'a dit M. Biden ?

L'événement de mercredi dans une école de Wilmington, Delaware, n'était pas ouvert au public. M. Biden, 77 ans, a cité les besoins en matière de prévention du coronavirus.





Les deux candidats sont montés sur scène avec des masques faciaux pour s'adresser à un groupe de journalistes.





M. Biden a fait remarquer que Mme Harris, sénatrice américaine de Californie, était la première femme de couleur à être candidate à la présidence d'un grand parti américain.





M. Biden a déclaré "Le choix que nous faisons en novembre prochain va décider de l'avenir de l'Amérique pour très, très longtemps".





"Donald Trump a déjà commencé ses attaques, appelant Kamala, je cite, "méchante", se plaignant de la façon dont elle est, je cite, "méchante" pour ses candidats".





"Ce n'est pas une surprise car se plaindre est ce que Donald Trump fait le mieux, mieux que tout autre président dans l'histoire américaine".





"Quelqu'un est-il surpris que Donald Trump ait un problème avec une femme forte, ou des femmes fortes dans tous les domaines ?"





Il a également attaqué la façon dont M. Trump gère la pandémie de coronavirus, le changement climatique, le taux de chômage et "sa politique de rhétorique raciste qui fait appel à la division".





Qu'a dit Harris ?

Copyright de l’imageGETTY IMAGES

En venant à la tribune ensuite, Mme Harris a dit : "Je suis prête à me mettre au travail".





L'ancien procureur, âgé de 55 ans, a déclaré aux journalistes : "Tout ce qui nous importe, notre économie, notre santé, nos enfants, le genre de pays dans lequel nous vivons, tout est en jeu."





Mme Harris - fille d'immigrants d'Inde et de Jamaïque - a poursuivi : "L'Amérique réclame à grands cris un leadership, et pourtant nous avons un président qui se soucie plus de lui-même que des personnes qui l'ont élu.





"Il a hérité de Barack Obama et de Joe Biden la plus longue expansion économique de l'histoire. Et puis, comme tout ce dont il a hérité, il l'a fait tourner en rond".





Comment Trump a-t-il réagi ?

Copyright de l’imageEPA

Image caption

Donald Trump, le président des USA

Lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, M. Trump a dénigré l'échec de la candidature de Mme Harris à l'élection présidentielle du parti démocrate, au cours de laquelle elle a violemment attaqué le bilan de M. Biden.





M. Trump a déclaré "J'ai regardé ses sondages faire boum, boum, boum, jusqu'à presque rien, et elle est partie en colère, elle est partie furieuse".





"Elle a dit des choses horribles à son sujet, y compris des accusations faites par une femme à son sujet".





"Maintenant, tout d'un coup, elle se présente à la vice-présidence en disant à quel point il est merveilleux."





Copyright de l’imageREUTERS

L'année dernière, M. Biden a été accusé par un certain nombre de femmes de contacts importuns, y compris de toucher et d'embrasser. M. Biden a reconnu à l'époque qu'il devait respecter l'espace personnel.





Une allégation plus grave a fait surface cette année de la part d'un ancien assistant qui a accusé M. Biden de l'avoir agressée sexuellement dans les couloirs du Congrès en 1993. Il a rejeté ces accusations.





Mme Harris, qui avait alors abandonné la course à la présidence, a déclaré que Tara Reade "a le droit de raconter son histoire".





Les archives de l'État de Californie montrent également que M. Trump a fait un don à Mme Harris lorsqu'elle était candidate au poste de procureur général de l'État en 2011 et 2013, alors qu'il était encore un simple citoyen.





Au cours d'une réunion à la Maison Blanche avec des enseignants qui ont déclaré que les enfants apprenaient mieux en classe qu'à distance, le président Trump a demandé à une personne interrogée : "Donc si vous êtes candidat à la présidence et que vous êtes assis dans un sous-sol et que vous regardez un ordinateur, ce n'est pas une bonne chose ?"





Il a également tweeté une attaque sur le ticket Biden-Harris, disant qu'ils allaient mettre le sénateur Cory Booker, qui est noir, en charge des logements sociaux. Les critiques ont dit que le tweet était raciste.





Copyright de l’imageEPA

Image caption

Le duo Biden-Harris

Que se passe-t-il ensuite ?

M. Biden acceptera officiellement l'investiture démocrate à la présidence lors de la convention de la semaine prochaine, qui sera en grande partie un événement virtuel en raison de la pandémie.





Il est devenu le candidat présumé du parti en avril après que Bernie Sanders, son seul concurrent restant, ait mis fin à sa propre campagne.





En attendant, M. Trump sera nommé pour un second mandat de quatre ans à la Maison Blanche par ses collègues républicains lors de la convention de leur parti une semaine plus tard.





Une campagne de dix semaines suivra avant que les électeurs ne rendent leur verdict lors des élections générales du 3 novembre.





M. Trump et M. Biden tiendront trois débats en septembre et octobre. Mme Harris sera quant à elle face au vice-président Mike Pence en octobre.